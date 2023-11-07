Российские десантники захватили в районе Артемовска опорник ВСУ

К северу от Артемовска штурмовые подразделения Ивановского гвардейского соединения воздушно-десантных войск в ходе ведения активной обороны захватили опорный пункт и уничтожили бронетехнику украинской армии, сообщает сайт министерства обороны России.

Российские десантники, действуя в составе небольших штурмовых групп, с нескольких направлений скрытно приблизились к опорному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ), где одно из подразделений противника готовилось к выдвижению вперед, и стремительно провели атаку.

Во время боя были захвачены и уничтожены БМП-1 и легкий танк западного производства. Десантники закрепились на занятых позициях и, применив автоматический гранатомет АГС-17 «Пламя», заставили отступить попытавшихся контратаковать солдат противника.

Ранее министерство обороны РФ сообщило, что российские войска отразили атаку 65-й механизированной бригады ВСУ в районе села Работино в Запорожской области. По данным ведомства, нападение удалось отбить благодаря слаженной работе подразделений российских войск, авиации и артиллерии.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.