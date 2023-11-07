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Производство и школа операторов беспилотников созданы на базе батальона Судоплатова

МО: на базе батальона Судоплатова созданы производство и школа операторов БПЛА

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Shutterstock

На базе добровольческого батальона имени П.А. Судоплатова создана школа обучения операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Минобороны России.

Как заявили в ведомстве, на базе батальона также налажено производство ударных FPV-дронов (first-person view, «вид от первого лица») для нужд подразделений российской группировки войск, выполняющих боевые задачи специальной военной операции (СВО).

Там рассказали, что в небольшом помещении батальона печатают сотни беспилотников-камикадзе для подразделений на передовой. За двое суток один 3D-принтер, который есть у школы, способен отпечатать все детали для БПЛА, далее из них собирают готовую конструкцию, оснащают электроникой и программируют.

В министерстве указали, что такое небольшое производство имеет преимущество.

«Можно оперативно внести изменения в конструкцию или быстро выполнить индивидуальный заказ для подразделения под конкретную боевую задачу. Очередь на занятия расписана на много месяцев вперед», — пояснили в Минобороны.

В ведомстве добавили, что обучение курсантов осуществляется как с начального этапа, так и опытные бойцы прибывают для повышения своей квалификации, а также передачи своего боевого опыта, полученного на линии боевого соприкосновения

До этого стало известно, что в России запустили производство новой версии дрона-камикадзе «Овод».

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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