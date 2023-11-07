Производство и школа операторов беспилотников созданы на базе батальона Судоплатова

На базе добровольческого батальона имени П.А. Судоплатова создана школа обучения операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Минобороны России.

Как заявили в ведомстве, на базе батальона также налажено производство ударных FPV-дронов (first-person view, «вид от первого лица») для нужд подразделений российской группировки войск, выполняющих боевые задачи специальной военной операции (СВО).

Там рассказали, что в небольшом помещении батальона печатают сотни беспилотников-камикадзе для подразделений на передовой. За двое суток один 3D-принтер, который есть у школы, способен отпечатать все детали для БПЛА, далее из них собирают готовую конструкцию, оснащают электроникой и программируют.

В министерстве указали, что такое небольшое производство имеет преимущество.

«Можно оперативно внести изменения в конструкцию или быстро выполнить индивидуальный заказ для подразделения под конкретную боевую задачу. Очередь на занятия расписана на много месяцев вперед», — пояснили в Минобороны.

В ведомстве добавили, что обучение курсантов осуществляется как с начального этапа, так и опытные бойцы прибывают для повышения своей квалификации, а также передачи своего боевого опыта, полученного на линии боевого соприкосновения

До этого стало известно, что в России запустили производство новой версии дрона-камикадзе «Овод».

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