Командира 128-й бригады ВСУ отстранили после удара ВС России

Президент Владимир Зеленский заявил, что командир 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ отстранен из-за удара ВС РФ по украинским военным во время торжественного построения. Соответствующее заявление он сделал в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

По словам главы государства, комбриг отстранен на время следствия.

«Вся ситуация разбирается поминутно», — сказал он.

Как рассказал Зеленский, он провел заседание ставки верховного главнокомандующего, где обсуждались обстоятельства удара по 128-й горно-штурмовой бригаде. С докладами, в частности, выступили министр обороны Украины Рустем Умеров и глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк.

»(Обсуждалась) конкретика — что уже удалось выяснить по обстоятельствам трагедии, чьи приказы создали условия, чтобы трагедия произошла», — заявил украинский лидер.

Он добавил, что никто не избежит ответственности.

6 ноября в Минобороны РФ сообщили, что российские войска нанесли огневое поражение Вооруженным силам Украины на Южно-Донецком направлении.

Как заявили в ведомстве, военнослужащие группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение скоплениям живой силы 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны. Удары были нанесены по украинским позициям в районах населенных пунктов Новомихайловка и Старомайорское ДНР.

По данным Минобороны, в результате огневого поражения ВСУ потеряли до 115 военных, а также два автомобиля.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.