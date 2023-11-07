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Госдеп: представители США и КНР ведут переговоры по контролю над вооружениями

В Вашингтоне прошли переговоры США и КНР по вопросам контроля над вооружениями

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Reuters

В понедельник в Вашингтоне состоялись переговоры между представителями США и КНР по вопросам контроля над вооружениями. Об этом сообщил заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Патель, пишет РИА Новости.

Патель отметил, что помощник госсекретаря по контролю над вооружениями, проверке и соблюдению соглашений Мэллори Стюарт вместе с межведомственной командой правительства США приняла директора департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Сунь Сяобо в Госдепартаменте.

Представитель Госдепа также подчеркнул, что США призывают Китай принять участие в обсуждении вопросов, связанных с контролем над вооружениями и сокращением стратегических рисков. Ранее источник из правительства КНР сообщил РИА Новости, что переговоры, запланированные на понедельник, предполагают обмен мнениями по широкому спектру вопросов, включая прогресс в реализации международных соглашений в этой области.

Эти переговоры являются первым раундом диалога между сторонами в этой сфере со времен администрации президента США Барака Обамы.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.

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