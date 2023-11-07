Минобороны сообщило о завершении ротации миротворцев в Нагорном Карабахе

В Нагорном Карабахе завершена ротация личного состава российского миротворческого контингента. Об этом сказано в бюллетене Минобороны РФ.

Как заявили в военном ведомстве, также была завершена отправка вооружения и военной техники в Россию для проведения планового ремонта.

До этого сообщалось, что миротворцы РФ свернули посты в Мардакертском и в Мартунинском районах Карабаха.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции локального характера в Нагорном Карабахе. В ведомстве заявили, что целью операции станет пресечение «широкомасштабных провокаций» в Нагорном Карабахе, а также разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона. На следующий день в российском оборонном ведомстве сообщили о достижении соглашения между силами Карабаха и Баку.

По завершении операции Азербайджан призвал Армению заключить мирный договор, работу по которому стороны активизировали с начала 2023 года. В частности, согласовали взаимное признание территориальной целостности друг друга, то есть Ереван официально согласился считать Карабах частью азербайджанской территории. При этом в Армении отмечали, что у сторон до сих пор отсутствует взаимопонимание по ряду ключевых вопросов.

Ранее в МИД РФ назвали востребованной роль российских миротворцев в Карабахе.