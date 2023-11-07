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США отправили атомную подлодку на Ближний Восток

Белый дом: США отправили атомную подлодку на Ближний Восток для защиты своих сил

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U.S. Navy

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США отправили атомную подлодку на Ближний Восток для защиты своих войск в регионе. Его слова на брифинге передает РИА Новости.

Кирби указал, что субмарина прошла Суэцким каналом «в зону ответственности Центрального командования США».

«Могу только в общих словах сказать, что мы производили и будем производить корректировку наших сил в регионе, чтобы, во-первых, защитить наши войска и объекты на местности и, во-вторых, послать сильный сдерживающий сигнал иным игрокам... которые могут думать об эскалации», — сказал координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США.

До этого сообщалось, что авианосец Dwight Eisenhower прибыл в зону ответственности Центрального командования (СЕНТКОМ) американских войск на Ближнем Востоке.

31 октября пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявлял, что США отправят еще 300 военных в зону ответственности Центрального командования американской армии на Ближний Восток.

24 октября Центральное командование Соединенных Штатов сообщало, что эскадрилья истребителей четвертого поколения F-16 усилила военное присутствие США в регионе конфликта Израиля и Палестины.

Ранее в США заявили о провале политики Байдена на Ближнем Востоке.

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