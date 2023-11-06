Шиитские группировки отчитались о нанесении ударов по четырем базам США в Ираке и Сирии

Шиитские вооруженные формирования, входящие в организацию «Исламское сопротивление Ирака», нанесли удары по четырем американским военным базам в Сирии и Ираке. Об этом, ссылаясь на заявление «Исламского сопротивления Ирака», сообщает РИА Новости.

Всего по базам США были нанесены шесть ударов. Атакам шиитов подверглись база Айн-аль-Асад, расположенная на западе Ирака, база близ аэропорта Эрбиль на севере Ирака, база Телль-Бейдар на севере Сирии и база Эт-Танф в южной части Сирии.

До этого сообщалось, что базы США «Айн аль-Асад» на западе Ирака и «Эт-Танф» на границе Сирии, Иордании и Ирака подверглись налетам беспилотников. Первую базу атаковали два дрона, вторую — один. Утверждается, что все БПЛА удалось сбить.

Нападения произошли вскоре после отъезда из Ирака госсекретаря США Энтони Блинкена, который во время переговоров с премьер-министром Мухаммедом ас-Судани требовал обеспечить защиту американских военных баз.

Ранее в ХАМАС заявили, что Запад возвел «нерушимую стену» между собой и арабским миром.