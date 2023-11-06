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На Украине готовятся легализовать медицинскую марихуану для помощи военным

Bloomberg: Киев может легализовать медицинскую марихуану для помощи бойцам ВСУ

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Gleb Garanich/Reuters

Верховная рада Украины может легализовать использование медицинской марихуаны для помощи военнослужащим страны, принимающим участие в боевых действиях. Об этом сообщает Bloomberg.

Как указано в материале, многие украинские солдаты страдают из-за полученных на поле боя травм и посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). В связи с этим в стране начались дискуссии по поводу легализации медицинской марихуаны для лечения бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В июле 2023 года парламент в первом чтении принял соответствующий законопроект. При этом окончательное обсуждение инициативы, по данным агентства, может состояться уже на следующем заседании законодателей.

Совещание должно пройти в ноябре текущего года. Однако в целях безопасности точные даты парламентского заседания пока не разглашаются, уточняется в публикации.

«Общественная поддержка инициативы разделилась: 37% [граждан] выступают против, 35% — за, согласно июльскому опросу киевского центра экономических и политических исследований имени А. Разумкова», — подчеркивается в статье.

Кроме того, против легализации марихуаны в медицинских целях выступили ряд парламентариев. В частности, об опасности неконтролируемого потребления препарата заявили члены фракции во главе с бывшим премьер-министром Украины Юлией Тимошенко.

Несмотря на это, правящая партия «Слуга народа» настаивает на принятии законопроекта. Более того, действующий президент страны Владимир Зеленский лично комментировал эту инициативу и указывал на ее важность для помощи всем нуждающимся солдатам.

Ранее пленный боец ВСУ рассказал, как военных на фронте снабжают наркотиками.

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