Помощник главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного — Геннадий Честяков погиб от взрыва гранаты у себя дома под Киевом. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на МВД Украины.

В сообщении уточнили, что 13-летний сын Честякова тяжело ранен, его доставили в больницу.

6 октября стало известно, что часть украинских офицеров уверены: Запад вовремя не отреагировал на запросы о предоставлении оружия и оно поступило очень поздно, чтобы повлиять на ситуацию в зоне боевых действий. Об этом сообщило издание The Times.

До этого солдаты ВСУ начали готовиться к худшему после слов главкома Валерия Залужного о провале контрнаступления.

До этого президент Украины Владимир Зеленский признал, что значительная часть населения западных стран, в том числе политики, устала от вооруженного конфликта на Украине.

Ранее подполковник ЛНР в отставке указал на появление панических настроений у ВСУ.