Президент Украины Владимир Зеленский отдает невыполнимые приказы военнослужащим страны, принимающим участие в боевых действиях. На это в интервью для YouTube-канала Stephen Gardner указал бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон.

Эксперт отметил, что глава государства регулярно требует от бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать позиции российских войск «здесь и там». Однако руководители подразделений не понимают, как их подчиненные должны выполнять подобные приказы.

«Командиры на местах реагируют: «Как? У нас нет техники и уж точно не хватает живой силы», — подчеркнул экс-сотрудник американских спецслужб.

Из его слов следует, что в течение последних пяти месяцев ВСУ лишись огромного количества вооружений. Речь идет о потерях украинских войск в ходе контрнаступления, начавшегося в июне 2023 года.

Джонсон добавил, что в настоящее время мир стал свидетелем медленного уничтожения Украины. По мнению эксперта, Киев лишился возможности изменить ситуацию на поле боя.

В свою очередь, внимание НАТО теперь сосредоточено на конфликте между Израилем и Палестиной. Из-за этого Украина отошла на второй план, подчеркнул бывший сотрудник ЦРУ.

Ранее во Франции возмутились из-за нежелания Владимира Зеленского вести переговоры с Россией, несмотря на тяжелую ситуацию на фронте.