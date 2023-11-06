Военкомат в городе Запорожье, который контролируется украинскими властями, принимает на службу людей с психическими расстройствами. Об этом рассказал пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает РИА Новости.

Мужчина уточнил, что сам имеет подобные медицинские проблемы. Однако военный комиссариат все равно отправил его на фронт, предварительно оформив для него новые документы. В них не было указано никаких ограничений для прохождения службы.

«У меня уже были неявки по повестке, то есть я уже обязан был штраф оплатить и соответственно был в розыске, и дело уже пахло уголовной ответственностью. <...> У меня военные билет <...> психиатрия там с наркотиками, козырнейший, но он просто-напросто был потерянный», — указал пленный украинский солдат.

Он добавил, что сотрудники военкомата предложили ему оплатить штраф и оформить другой военный билет. При этом в военном комиссариате сразу отметили, что в документах не будет упоминаний о психических расстройствах гражданина.

В результате мужчина воспользовался шансом получить «чистую биографию» и согласился. На передовую его отправили 12 августа 2023 года, подчеркнул пленный боец ВСУ.

Ранее пленный украинский военный рассказал, как бойцов на фронте снабжают наркотиками.