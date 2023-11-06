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В ХАМАС назвали количество сброшенной Израилем взрывчатки на сектор Газа

ХАМАС: Израиль сбросил на Газу 35 тысяч тонн взрывчатки с начала эскалации

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Армия обороны Израиля

Член политбюро ХАМАС Усама Хамдан сообщил, что Израиль сбросил на сектор Газа 35 тысяч тонн взрывчатки с начала эскалации конфликта 7 октября. Об этом сообщает Al Jazeera.

«Оккупанты сбросили 35 тыс. тонн взрывчатки на сектор Газа, что превосходит применение ядерной бомбы», — заявил он.

До этого израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) постарается уменьшить ущерб для мирных жителей в рамках операции против ХАМАС в секторе Газа.

7 октября силы палестинского движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи радикалов вторглись на территорию Израиля, захватывая заложников и военную технику. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля была названа «Железные мечи», одной из ее целей стало уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектов боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав, что вызвало стремительно ухудшение там гуманитарной ситуации. Позднее Израиль начал наземную операцию в секторе Газа.

Ранее Израиль дал обещание по операции в Газе.

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