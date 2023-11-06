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Кадыров показал тренировку экс-вагнеровцев в составе «Ахмата»

Кадыров показал видео с учений экс-бойцов «Вагнера» в составе «Ахмата»

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, как бывшие бойцы ЧВК «Вагнер» проходят боевое слаживание в составе спецназа «Ахмат». Он также опубликовал видео с учений в своем Telegram-канале.

По словам Кадырова, вагнеровцы проходят обширную программу обучения, в которую входят курсы подготовки саперов, пулеметчиков, снайперов, артиллеристов, а также тренировки тактической стрельбы, полевой медицины и многого другого.

«Спецназ «Ахмат» берет качеством, а не количеством. Этот факт известен всем. И я рад, что сегодня ряды знаменитого подразделения пополнили бойцы, которые имеют прекрасный боевой опыт, зарекомендовали себя как храбрые и исполнительные воины», — написал руководитель Чечни.

Кадыров выразил уверенность, что в скором времени вагнеровцы смогут в бою оправдать свою репутацию.

О том, что в составе «Ахмата» появился отряд, состоящий из бывших бойцов «Вагнера», стало известно в начале ноября. Группа получила название «Камертон», в нее вошли экипажи бронегрупп, артиллеристы, штурмовики и командиры, которые до этого служили в ЧВК.

Ранее в Госдуме раскрыли текущий статус ЧВК «Вагнер».

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