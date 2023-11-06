Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный пишет диссертацию, тема которой засекречена. Об этом сообщает украинское издание «Вести».

Отмечается, полный тезка Залужного будет защищаться в Одесской юридической академии по специальности «Право». Издание выяснило, что им является сам главком ВСУ.

Тема диссертации обозначена как «специальная, составляющая гостайну в сфере обороны, государственной безопасности и охраны правопорядка».

Уточняется, что в 2022 и 2023 годах у Залужного вышло несколько научных публикаций.

До этого Залужный в беседе с журналистом Economist признал тупиковой ситуацию на фронте и заявил, что не надеется на прорыв, хотя по «учебникам НАТО» ВСУ должны были уже «повоевать» в Крыму.

Президент Украины Владимир Зеленский лично прокомментировал слова главкома ВСУ Валерия Залужного, оценившего ситуацию на фронте как «патовую». По мнению лидера страны, Украина «бывала и в более сложных обстоятельствах».

Ранее в США рассказали, почему наступление ВСУ не привело к успеху.