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Залужный пишет секретную диссертацию

Главком ВСУ Валерий Залужный пишет диссертацию, тема засекречена

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Ukrainian Presidential Press Office/AP

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный пишет диссертацию, тема которой засекречена. Об этом сообщает украинское издание «Вести».

Отмечается, полный тезка Залужного будет защищаться в Одесской юридической академии по специальности «Право». Издание выяснило, что им является сам главком ВСУ.

Тема диссертации обозначена как «специальная, составляющая гостайну в сфере обороны, государственной безопасности и охраны правопорядка».

Уточняется, что в 2022 и 2023 годах у Залужного вышло несколько научных публикаций.

До этого Залужный в беседе с журналистом Economist признал тупиковой ситуацию на фронте и заявил, что не надеется на прорыв, хотя по «учебникам НАТО» ВСУ должны были уже «повоевать» в Крыму.

Президент Украины Владимир Зеленский лично прокомментировал слова главкома ВСУ Валерия Залужного, оценившего ситуацию на фронте как «патовую». По мнению лидера страны, Украина «бывала и в более сложных обстоятельствах».

Ранее в США рассказали, почему наступление ВСУ не привело к успеху.

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