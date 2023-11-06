Стало известно о новой атаке на американских военных в Сирии

Военнослужащих США атаковали на их же военной базе в Сирии. Об инциденте сообщает ТАСС со ссылкой на данные телеканала Al Mayadeen.

По информации журналистов, атаке подвергся объект в районе поселения Телль-Бейдар в провинции Хасеке на северо-востоке страны. Подробности о характере атаки и ее последствиях не уточняются.

До этого сообщалось, что базы США «Айн аль-Асад» на западе Ирака и «Эт-Танф» на границе Сирии, Иордании и Ирака подверглись налетам беспилотников. Первую базу атаковали два дрона, вторую — один. Утверждается, что все БПЛА удалось сбить.

Нападения произошли вскоре после отъезда из Ирака госсекретаря США Энтони Блинкена, который во время переговоров с премьер-министром Мухаммедом ас-Судани требовал обеспечить защиту американских военных баз.

31 октября базу США на нефтяном месторождении «Омар» в Сирии обстреляли ракетами. Солдатам пришлось поднимать в воздух вертолеты и беспилотники.

Ранее в Белом доме оценили возможность отправки войск на Ближний Восток.