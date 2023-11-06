Российские силы ПВО сбили 23 украинских дрона и два снаряда HIMARS

Средства противовоздушной обороны (ПВО) ВС России за сутки перехватили два снаряда РСЗО HIMARS и ликвидировали 23 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны перехвачено два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS», — уточнили в ведомстве.

В Минобороны отметили, что украинские дроны удалось уничтожить в Луганской народной республике, Донецкой народной республике и Запорожской области.

Всего с начала спецоперации российские военные лишили противника 525 военных самолетов, 254 вертолетов и 8669 беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того ВС РФ за сутки отразили две атаки украинских войск на Донецком направлении.

Накануне российские бойцы уничтожили украинский склад авиасредств поражения. Объект находился на аэродроме Днепр в Днепропетровской области. В Минобороны обратили внимание, что авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в 133 районах.

Ранее подполковник ЛНР в отставке указал на появление панических настроений у ВСУ.