Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российские силы ПВО сбили 23 украинских дрона и два снаряда HIMARS

МО РФ заявило о перехвате двух ракет HIMARS и 23 беспилотников ВСУ за сутки

close
100%
Aaron Favila/AP

Средства противовоздушной обороны (ПВО) ВС России за сутки перехватили два снаряда РСЗО HIMARS и ликвидировали 23 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны перехвачено два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS», — уточнили в ведомстве.

В Минобороны отметили, что украинские дроны удалось уничтожить в Луганской народной республике, Донецкой народной республике и Запорожской области.

Всего с начала спецоперации российские военные лишили противника 525 военных самолетов, 254 вертолетов и 8669 беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того ВС РФ за сутки отразили две атаки украинских войск на Донецком направлении.

Накануне российские бойцы уничтожили украинский склад авиасредств поражения. Объект находился на аэродроме Днепр в Днепропетровской области. В Минобороны обратили внимание, что авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в 133 районах.

Ранее подполковник ЛНР в отставке указал на появление панических настроений у ВСУ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий