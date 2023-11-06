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Армия США пообещала содействие вооруженным силам Армении

Американский генерал Башам пообещал помочь армянской армии в военной подготовке

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JMRC/NCO Academy

Армия США окажет содействие вооруженным силам Армении в военной подготовке и других направлениях. Об этом заявил замруководителя Европейского командования вооруженных сил США генерал-лейтенант Стивен Башам на встрече с первым замминистра обороны Армении Эдвардом Асряном. Об этом сообщили в пресс-службе минобороны закавказской республики.

Встреча двух генералов состоялась в штаб-квартире Европейского командования вооруженных сил США в Штутгарте.

«Башам выразил готовность США продолжать содействие текущим программам сотрудничества, а также инициировать новые направления», — уточнили в ведомстве.

В числе этих сфер: профессионализация солдат и офицеров, укрепление профессионального состава армии, военное образование, боевая подготовка и другие. Кроме того, стороны обсудили вопросы региональной безопасности.

В рамках визита Асрян побывал в объединенном многонациональном центре подготовки Сухопутных войск вооруженных сил США в Европе и Академии сержантского состава.

В сентября в США заявили о необходимости расширить спектр помощи Армении.

Ранее в Ереване заявили, что российские миротворцы не справились со своей задачей в Нагорном Карабахе.

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