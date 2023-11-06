В ВСООНЛ заявили, что ситуация на юге Ливана выходит из-под контроля

Официальный представитель Временных сил ООН в Ливане Андреа Тененти заявил, что командование ВСООНЛ насторожено из-за роста числа погибших среди гражданских лиц в ходе израильско-палестинского конфликта. Об этом сообщает ТАСС.

«Имеется опасная тенденция к выходу военной ситуации в пограничных районах из-под контроля. Командование «голубых касок» призывает все стороны немедленно прекратить огонь и остановить действия, которые ставят под угрозу безопасность гражданских лиц», — сказал Тененти.

Ранее сообщалось, что Великобритания вывозит часть сотрудников своего посольства в Ливане. МИД Великобритании также рекомендовал гражданам страны воздержаться от любых поездок в страну.

5 ноября ливанское шиитское движение «Хезболла» заявило о ракетном ударе по израильской казарме Авивим и военному объекту на границе с Ливаном. В тот же день Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что отвечает на обстрелы с территории Ливана северных районов страны ударами артиллерии по местам запуска снарядов.

До этого глава израильского минобороны Йоав Галлант заявил, что Израиль не заинтересован в войне на своей северной границе, но готов к защите от движения «Хезболла».

Ранее Медведев заявил о перспективе столетней войны на Ближнем Востоке.