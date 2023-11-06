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ВС РФ за сутки отразили две атаки украинских войск на Донецком направлении

Минобороны РФ сообщило об отражении двух атак ВСУ на Донецком направлении

Вооруженные силы РФ за минувшие сутки отразили две атаки украинских войск на Донецком направлении. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале российского министерства обороны.

Как указано в заявлении, в ходе сражений украинские подразделения потеряли до 220 военнослужащих. Более того, Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились трех автомобилей и двух боевых бронированных машин.

«На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили две атаки противника», — говорится в публикации.

Также, по данным ведомства, за указанный промежуток времени бойцы ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике украинских войск. Удары наносились по позициям ВСУ в районе населенных пунктов Андреевка, Курдюмовка и Клещеевка на территории Донецкой народной республики (ДНР).

6 ноября Минобороны РФ сообщило, что бойцы группировки войск «Восток» при поддержке артиллерии и авиации нанесли огневое поражение скоплениям живой силы ВСУ на Южно-Донецком направлении. Речь идет о 79-й десантно-штурмовой бригаде и 128-й бригаде территориальной обороны, которые дислоцировались вблизи населенных пунктов Старомайорское и Новомихайловка.

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал, как в зоне спецоперации воюют выходцы с Кавказа.

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