Вооруженные силы РФ за минувшие сутки отразили две атаки украинских войск на Донецком направлении. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале российского министерства обороны.

Как указано в заявлении, в ходе сражений украинские подразделения потеряли до 220 военнослужащих. Более того, Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились трех автомобилей и двух боевых бронированных машин.

«На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили две атаки противника», — говорится в публикации.

Также, по данным ведомства, за указанный промежуток времени бойцы ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике украинских войск. Удары наносились по позициям ВСУ в районе населенных пунктов Андреевка, Курдюмовка и Клещеевка на территории Донецкой народной республики (ДНР).

6 ноября Минобороны РФ сообщило, что бойцы группировки войск «Восток» при поддержке артиллерии и авиации нанесли огневое поражение скоплениям живой силы ВСУ на Южно-Донецком направлении. Речь идет о 79-й десантно-штурмовой бригаде и 128-й бригаде территориальной обороны, которые дислоцировались вблизи населенных пунктов Старомайорское и Новомихайловка.

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