Российские военные отразили атаку 65-й механизированной бригады ВСУ в районе н.п. Работино Запорожской области, общие потери на направлении составили больше 150 украинских бойцов. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ в Telegram-канале.

Кроме того, военные РФ нанесли огневое поражение подразделениям 33-й, 118-й механизированных и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ на Запорожском направлении.

«Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, три автомобиля, а также артиллерийская система М777 производства США», — пояснили в Минобороны России.

До этого в МО РФ заявили, что российским военным добровольно сдались 15 украинских военных. В ходе контрбатарейной борьбы на этом же участке удалось ликвидировать две 155-мм установки Krab, гаубицу M-777 и 152-мм гаубицу Д-20.

Также стало известно, что ВС РФ заняли первое место в рейтинге сильнейших армий мира.

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