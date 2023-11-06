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В Минобороны РФ сообщили о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении

МО России: ВСУ за сутки потеряли до 100 бойцов на Краснолиманском направлении

Украинские войска за прошедшие сутки потеряли до 100 солдат на Краснолиманском направлении. Об этом сообщается в официальной сводке, опубликованной в Telegram-канале министерства обороны РФ.

Согласно данным ведомства, в ходе боевых действий на указанном участке фронта Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились пяти автомобилей и одного орудия Д-30. Кроме того, российским военным удалось вывести из строя четыре боевые бронированные машины.

«Потери противника составили до 100 военнослужащих», — уточняется в заявлении.

Утром 6 ноября начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук сообщил, что российские артиллеристы за минувшие сутки нанесли удары по 40 районам сосредоточения живой силы и техники ВСУ на Краснолиманском направлении. Также военные страны уничтожили пять опорных пунктов украинских войск, подчеркнул представитель Минобороны РФ.

До этого солдаты группировки войск «Центр» нанесли удары по 120 целям на Краснолиманском направлении. Как рассказал Савчук, в их числе оказались 20 артиллерийских позиций ВСУ и два опорных пункта украинских военных.

Ранее на Краснолиманском направлении началось строительство полевых церкви и мечети для российских военных.

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Операция на Украине
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