Российские войска нанесли огневое поражение Вооруженным силам Украины на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщило министерство обороны РФ.

В сводке ведомства говорится, что военнослужащие группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение скоплениям живой силы 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны. Удары были нанесены по украинским позициям в районах населенных пунктов Новомихайловка и Старомайорское ДНР.

По данным Минобороны РФ, в результате огневого поражения ВСУ потеряли до 115 военных, а также два автомобиля.

Накануне министерство заявляло, что войска РФ на Донецком направлении отразили атаку штурмовых групп 77-й аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Богдановка Донецкой народной республики.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.