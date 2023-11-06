На Украине открыли более 8 тысяч дел против уклонистов

С февраля прошлого года 8 235 уголовных делопроизводств начато на Украине по фактам уклонения граждан от призыва по мобилизации в армию. Об этом сообщает украинское издание «Вести» со ссылкой на источники в Национальной полиции.

Отмечается, что лидерами по этому показателю стали Закарпатская область с 967 уголовными делопроизводствами, Днепропетровская, где расследуют 763 дела, а также Николаевская с 644 открытыми уголовными делами.

По данным издания, обвинения за тот же период были предъявлены 2 193 гражданам, среди регионов лидирующую позицию вновь заняла Закарпатская область, за ней следуют Волынская и Ровенская области.

При этом в суды было направлено 2 027 обвинительных актов. Больше всего в тех же областях западной Украины: Закарпатской, Волынской и Ровенской.

Украинский депутат Ярослав Железняк заявлял, что законопроекты о продлении до февраля 2024 года действия военного положения и всеобщей мобилизации внесли на утверждение Верховной рады Украины.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.