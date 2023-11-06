Минобороны РФ сообщило об очередной отбитой атаке ВСУ у Работино

Российские войска отразили атаку 65-й механизированной бригады ВСУ в районе села Работино в Запорожской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, нападение удалось отбить благодаря слаженной работе подразделений российских войск, авиации и артиллерии.

Помимо этого, ВС РФ ударили по 33-й, 118-й механизированным и 82-й десантно-штурмовой бригадам ВСУ в районе Вербового, Степового и Работино. Украинские войска потеряли до 160 солдат, а также систему артиллерии М777 американского производства.

До этого сообщалось, что российским солдатам удалось вычислить местоположение и уничтожить места хранения авиационных снарядов и безэкипажных катеров.

В то же время на Артемовском направлении ВС РФ ликвидировали командно-наблюдательный пункт ВСУ. Он располагался в одном из полуразрушенных домов населенного пункта в серой зоне.

Ранее стало известно, что российские силы ПВО перехватили 13 ракет Storm Shadow и «Нептун» в зоне СВО.