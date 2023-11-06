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Российские войска уничтожили места хранения безэкипажных катеров ВСУ

МО РФ: ВС РФ уничтожили безэкипажные катера и авиационные боеприпасы ВСУ

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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские войска уничтожили места хранения украинских безэкипажных катеров и авиационных боеприпасов. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По информации ведомства, российские войска использовали оперативно-тактическую и армейскую авиацию, беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерию.

Отмечается, что были уничтожены места хранения безэкипажных катеров, а также авиационных боеприпасов. Было нанесено поражение живой силе и военной технике в 117 районах.

До этого газета Times писала, что сразу два представителя Вооруженных сил Украины сочли фантастической возможность танкового прорыва обороны ВС РФ в зоне спецоперации. Журналист издания поговорил с двумя украинскими офицерами, которые проходили обучение под началом инструкторов НАТО.

РИА Новости писало, что украинские солдаты готовятся к худшему после слов главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного о провале контрнаступления.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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