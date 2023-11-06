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В Херсонской области предотвратили пять попыток высадки десанта на левом берегу Днепра

МО РФ: на Херсонском направлении предотвратили пять попыток высадки десанта ВСУ

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Wikimedia Commons

Министерство обороны РФ сообщило, что на Херсонском направлении предотвращено пять попыток высадки десанта Вооруженных сил Украины (ВСУ) на левом берегу Днепра.

По данным Минобороны в результате боевых действий суточные потери противника составили до 130 бойцов. Также ВСУ потеряли три автомобиля.

В ходе контрбатарейной борьбы были поражены: артиллерийская система М777, гаубица Д-20, а также три орудия Д-30.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что российские артиллеристы уничтожили командно-наблюдательный пункт Вооруженных сил Украины на Артемовском направлении. Войска РФ вели стрельбу с закрытой позиции на дальности до 8 км осколочно-фугасными боеприпасами, подчеркнули в Минобороны и добавили, что выявлять цель и корректировать огонь артиллеристам-десантникам помогают расчеты беспилотной авиации разведывательных подразделений.

1 ноября ведомство сообщало, что десантники из подразделений 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии уничтожили украинские БПЛА под Артемовском при помощи ПЗРК «Верба».

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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