В Херсонской области предотвратили пять попыток высадки десанта на левом берегу Днепра

Министерство обороны РФ сообщило, что на Херсонском направлении предотвращено пять попыток высадки десанта Вооруженных сил Украины (ВСУ) на левом берегу Днепра.

По данным Минобороны в результате боевых действий суточные потери противника составили до 130 бойцов. Также ВСУ потеряли три автомобиля.

В ходе контрбатарейной борьбы были поражены: артиллерийская система М777, гаубица Д-20, а также три орудия Д-30.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что российские артиллеристы уничтожили командно-наблюдательный пункт Вооруженных сил Украины на Артемовском направлении. Войска РФ вели стрельбу с закрытой позиции на дальности до 8 км осколочно-фугасными боеприпасами, подчеркнули в Минобороны и добавили, что выявлять цель и корректировать огонь артиллеристам-десантникам помогают расчеты беспилотной авиации разведывательных подразделений.

1 ноября ведомство сообщало, что десантники из подразделений 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии уничтожили украинские БПЛА под Артемовском при помощи ПЗРК «Верба».

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.