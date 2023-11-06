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На Украине могут продлить мобилизацию и военное положение

Железняк: в Раду внесли законы о продлении военного положения и мобилизации

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Gleb Garanich/Reuters

Законопроекты о продлении до февраля будущего года действия военного положения и всеобщей мобилизации внесли на утверждение Верховной рады Украины. Об этом заявил депутат Ярослав Железняк в Telegram-канале.

«Президент внес на утверждение Рады законы о продолжении действия военного положения и всеобщей мобилизации», — подчеркнул украинский парламентарий.

По его словам, предлагается продлить общую мобилизацию и военное положение до 16 февраля 2024 года.

Как добавил Железняк, для того, чтобы пролонгировать военное положение и мобилизацию, надо получить одобрение парламента.

Голосование по упомянутым законам может пройти на этой неделе.

Перед этим законы о продлении на 90 дней, до 15 ноября, военного положения и мобилизации на Украине подписывались в середине августа текущего года.

До этого стало известно, что на Украине усилят контроль за выездом мужчин во время военного положения. Выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен.

Ранее одесситу удалось избежать вручения повестки, засыпав военкомов вопросами.

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