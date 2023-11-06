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В США заявили о закрытом окне возможностей благоприятных Киеву переговоров

WP: окно возможностей для благоприятных Киеву переговоров закрылось

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Yevhen Titov/Reuters

Окно возможностей для Киева по урегулированию конфликта с Россией переговорами с благоприятным для себя исходом закрылось. Так считает колумнист газеты The Washington Post Джейсон Уиллик.

По его словам, войска Украины измотаны и истощены, запасы вооружений на исходе, а Запад поляризуется в вопросе дальнейшей поддержки Киева.

«Окно для благоприятного для Украины урегулирования путем переговоров, если оно вообще когда-либо было, безусловно закрылось», — пишет Уиллик.

Он отметил, что РФ видит патовую ситуацию на поле боя с технологической точки зрения, при этом, он отметил, что у России долгосрочное преимущество в живой силе.

Автор подчеркнул, что Украине необходима помощь от Запада на неопределенный период времени, чтобы предотвратить поражение.

До этого президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу NBC отверг обвинения в том, что военные действия против России «зашли в тупик», о чем ранее заявил главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный. Глава государства призвал Соединенные Штаты предоставлять больше финансирования Украине, а также попросил дать системы противовоздушной обороны (ПВО) в аренду хотя бы на зиму. По его словам, ВСУ изменят стратегию, чтобы быстрее продвигаться вперед.

Ранее Зеленский ответил, давят ли на него с целью проведения переговоров с Россией.

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