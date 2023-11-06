Минобороны заявило об уничтожении командно-наблюдательного пункта ВСУ

Российские артиллеристы уничтожили командно-наблюдательный пункт Вооруженных сил Украины на Артемовском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России, передает РИА Новости.

Как говорится в сообщении, личный состав гаубичного артиллерийского дивизиона одного из десантно-штурмовых соединений ВДВ уничтожил замаскированный командно-наблюдательный пункт ВСУ с личным составом. В ведомстве уточнили, что он располагался в одном из полуразрушенных домов населенного пункта в серой зоне.

Войска РФ вели стрельбу с закрытой позиции на дальности до 8 км осколочно-фугасными боеприпасами, подчеркнули в Минобороны и добавили, что выявлять цель и корректировать огонь артиллеристам-десантникам помогают расчеты беспилотной авиации разведывательных подразделений.

1 ноября российское военное ведомство сообщало, что десантники из подразделений 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии (Иваново) уничтожили украинские БПЛА под Артемовском при помощи ПЗРК «Верба».

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.