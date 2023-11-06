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Офицеры ВСУ усомнились в возможности прорыва на фронте

Times: в ВСУ не верят в возможность танкового прорыва на фронте

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Gleb Garanich/Reuters

Сразу два представителя Вооруженных сил Украины сочли фантастической возможность танкового прорыва обороны ВС РФ в зоне спецоперации. Об этом сообщает британская газета Times.

Журналист издания поговорил с двумя украинскими офицерами, которые проходили обучение под началом инструкторов НАТО. Оба военных усомнились в возможностях ВСУ переломить ход событий на фронте.

«Танковый прорыв с нашей стороны — это сейчас что-то из области научной фантастики», — заявил корреспонденту глава штаба батальона 32-й бригады ВСУ Михаил Лысенко.

Второй военнослужащий, командующий батальоном Дмитрий Берлым, пожаловался на нехватку людей и качество подкреплений. По его словам, средний возраст солдат в его батальоне составляет 45 лет. Помимо этого, Берлым фактически оценил организованное НАТО обучение как бесполезное: он заявил, что практически ни одна из усвоенных офицерами ВСУ тактик не пригодилась в боях против российских войск.

До этого сообщалось, что украинские военные стали все чаще говорить об ухудшении своего положения на фронте и начали готовиться к поражению в конфликте.

Ранее в ВСУ сравнили боевые действия в зоне СВО со сражениями Первой мировой войны.

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Операция на Украине
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