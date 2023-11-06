Израильские военные ликвидировали ответственного за спецоперации ХАМАС

Истребители Военно-воздушных сил Израиля ликвидировали ответственного за специальные операции радикального палестинского движения ХАМАС Джамаля Мусу. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram.

В сообщении говорится, что в рамках операции по ликвидации боевиков ХАМАС израильские истребители уничтожили нескольких командиров движения, среди них оказался Муса. Известно, что в 1993 году он обстрелял позиции ЦАХАЛ, патрулировавшей сектор Газа.

Кроме того, в ЦАХАЛ заявили, что истребители ВВС Израиля за сутки атаковали около 450 объектов ХАМАС

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.