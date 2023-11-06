Израильские военные взяли под контроль лагерь ХАМАС в Газе

Сухопутные силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) взяли под контроль военный лагерь радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ в Telegram.

«Сегодня ночью (в ночь на 6 ноября. — прим. ред.) сухопутные войска ЦАХАЛ взяли под свой контроль военный лагерь ХАМАС на территории сектора Газа», — говорится в заявлении.

Отмечается, что на этом форпосте располагались наблюдательные пункты, тренировочные комплексы для боевиков ХАМАС, а также туннели.

Также в армейской пресс-службе сообщили, что истребители ВВС Израиля за сутки атаковали около 450 объектов ХАМАС в секторе Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.