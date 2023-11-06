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Истребители ВВС Израиля за сутки атаковали около 450 объектов ХАМАС

ВВС Израиля за сутки атаковали 450 объектов ХАМАС, включая военные комплексы

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ВВС Израиля

Истребители Военно-воздушных сил Израиля в течение суток атаковали около 450 объектов радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, включая военные комплексы, наблюдательные пункты, позиции ПВО и многое другое. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram.

Кроме того, силы Военно-морского флота Израиля атаковали штабы, пусковые позиции противотанковых ракет и другие наблюдательные пункты ХАМАС.

В рамках операции по ликвидации боевиков ХАМАС израильские истребители ВВС уничтожили командиров движения, среди них — Джамаль Муса, отвечающий спецоперации ХАМАС. В 1993 году он обстрелял позиции ЦАХАЛ, которые патрулировали сектор Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки еды, воды, товаров, электричества и топлива в сектор.

13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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