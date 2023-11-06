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В офисе Зеленского заявили, что оружие с Украины не попадает за пределы страны

Глава офиса Зеленского Ермак: оружие с Украины не утекает за ее пределы

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Gleb Garanich/Reuters

Глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что оружие с Украины не попадает за ее пределы. Об этом он рассказал в интервью американской газете Politico.

По словам Ермака, Киев полностью контролирует ситуацию с оружием.

«Я думаю, это очередной российский фейк… Чем больше ложь, тем легче людям в нее поверить», — пояснил глава офиса Зеленского.

До этого заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Александр Венедиктов говорил, что у Совбеза РФ возник вопрос к США, а также к другим странам Запада, как поставленное оружие на Украину и Афганистан оказалось на черном рынке Ближнего Востока.

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после визита в Киргизию на саммите СНГ говорил, что, вероятно, оружие с Украины попало на Ближний Восток через черный рынок.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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