Припортовая инфраструктура повреждена в Одессе на Украине в результате ночных взрывов. Об этом сообщила пресс-секретарь сил обороны «Юг» Наталия Гуменюк в эфире телеканала «Рада».

Украинские СМИ в ночь на 6 ноября сообщали о нескольких взрывах в Одессе на фоне объявленной воздушной тревоги в регионе.

По словам Гуменюк, в припортовой зоне находились складские помещения, специальная автопогрузочная техника, а также автомобили с сельхозпродукцией — все они повреждены.

С 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Как заявляли в Министерстве обороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по территории всей республики.

Ранее РИА Новости писало, что на Украине установили приоритет при обмене военнопленными с Россией.