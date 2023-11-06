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В ВСУ отреагировали на слова Залужного о провале контрнаступления

Солдаты ВСУ готовятся к худшему после слов главкома Залужного

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Efrem Lukatsky/AP

Украинские солдаты готовятся к худшему после слов главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного о провале контрнаступления. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Agence France Press (AFP).

По информации агентства, украинские военные все чаще говорят об ухудшении положения на фронте и готовятся к поражению Украины в конфликте.

«Я говорю это уже в течение некоторого времени. Шаг за шагом мы проигрываем войну», — поделился один из бойцов ВСУ.

Еще один украинский военный заявил, что им не хватает артиллерии. Он подчеркнул, что в рядах ВСУ «готовятся к худшему».

До этого президент Украины Владимир Зеленский говорил, что значительная часть населения западных стран, в том числе политики, устала от вооруженного конфликта на Украине.

Зеленский подчеркнул, что убежден в том, что «нет никакой альтернативы» продолжению помощи Киеву, однако многие люди в мире, как и некоторые европейские лидеры, устали поддерживать Украину.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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