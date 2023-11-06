В США заявили о неспособности Вашингтона помочь всем своим союзникам

Старший сотрудник американского аналитического центра «Независимый институт» Айван Иланд заявил, что Вашингтон не сможет помочь всем союзникам. Об этом он написал в статье для журнала The National Interest (NI).

«Не переоценили ли себя США, формально и неформально обещая защищать все расширяющуюся кучу стран по всему миру», — задался вопросом Иланд.

Он добавил, что американцы должны задуматься над этим, учитывая большие потери, расход дорогих боеприпасов только на конфликт на Украине.

Иланд считает, что поддержка Украины и Израиля будет способствовать росту госдолга США.

До этого газета The New York Times писала, что на Украине усиливается пессимизм населения в отношении перспектив быстрой победы ВСУ и падает доверие к органам власти.

Неудача украинского контрнаступления привела к резкому, почти в два раза, уменьшению доверия к правительству.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.