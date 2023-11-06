Израиль планирует начать бои в городе Газа в ближайшие 48 часов

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) планирует начать бои в городе Газа в ближайшие 48 часов. Об этом написало израильское издание Haaretz.

«По оценкам Армии Обороны Израиля, силы в секторе Газа полностью окружат город Газа в течение 48 часов и начнут сражаться в густо населенном городе», — пишет издание.

Целью операции в городе называется уничтожение бойцов ХАМАС в городе, а также разрушение туннелей ХАМАС и всех военных и гражданских объектов этой организации. Отмечается, что на достижение этой цели может быть выделено от нескольких месяцев до года и «даже больше».

До этого Haaretz писало, что ВВС Израиля наносят массированные удары по Газе.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что командный центр ХАМАС расположен под центральной больницей сектора Газа.