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В ВСУ сравнили боевые действия в зоне СВО со сражениями Первой мировой войны

The Times: солдат ВСУ сравнил бои в зоне СВО и во времена Первой мировой войны

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Oleksandr Klymenko/Reuters

Солдат ВСУ Дмитрий Берлым заявил, что бои в зоне спецоперации России на Украине напоминают сражения времен Первой Мировой войны.Об этом пишет The Times.

«Окопная война. Все окапываются. Как в Первую мировую войну», — подчеркнул он.

До этого The Washington Post писало, что противостояние на Украине всё больше напоминает Первую мировую войну.

В статье отмечается, что Украина не публикует официальные данные о потерях в результате войны, но известно, что боевой дух ВСУ падает. Конфликт России и Украины ведется на истощение, как Первая мировая война на Западном фронте, писало WP.

1 августа The Wall Street Journal сообщало, что с начала СВО до 50 тыс. украинцев потеряли конечности, что сравнимо с аналогичными данными за весь период Первой Мировой войны. Уточняется, что за пять лет Первой мировой войны конечности были ампутированы у 67 тыс. немцев и 41 тыс. британцев, а на Украине число ампутаций оценивается в 20-50 тыс.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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Операция на Украине
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