Ракета «Железного купола» упала в жилом районе израильского города

Ракета израильской системы ПВО «Железный купол» отклонилась от курса и упала в жилом районе к югу от Тель-Авива в городе Ришон-ле-Цион. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Причина отклонения не называется. Отмечается, что вечерние обстрелы Израиля ХАМАС последовали после сообщений о полном окружении города Газа.

До этого в центральных регионах Израиля объявили воздушную тревогу.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее голливудские актеры написали письмо Байдену с призывом остановить огонь в Израиле и Газе.