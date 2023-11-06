На Ближний Восток прибыла американская подводная лодка класса «Огайо»

Американская стратегическая атомная ракетная подводная лодка типа «Огайо» прибыла на Ближний Восток. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на страницу Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) в социальной сети X.

По информации, предоставленной CENTCOM, Подводная лодка класса «Огайо» прибыла в зону ответственности Центрального командования США.

Ранее сообщалось, что авианосец Dwight Eisenhower прибыл в зону ответственности Центрального командования американских войск на Ближнем Востоке.

31 октября пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер говорил, что США отправят еще 300 военных в зону ответственности Центрального командования американской армии на Ближний Восток.

До этого сообщалось, что Израиль развернул подводный флот в Средиземном море для сдерживания Ирана и ливанской шиитской организации «Хезболла». С первого дня конфликта в Средиземном море была сосредоточена 7-я флотилия израильских подводных лодок.

Ранее в ХАМАС заявили, что Запад возвел «нерушимую стену» между собой и арабским миром.