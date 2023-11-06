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На Ближний Восток прибыла американская подводная лодка класса «Огайо»

Атомная ракетная подводная лодка США типа «Огайо» прибыла на Ближний Восток

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The Defense Ministry/Reuters

Американская стратегическая атомная ракетная подводная лодка типа «Огайо» прибыла на Ближний Восток. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на страницу Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) в социальной сети X.

По информации, предоставленной CENTCOM, Подводная лодка класса «Огайо» прибыла в зону ответственности Центрального командования США.

Ранее сообщалось, что авианосец Dwight Eisenhower прибыл в зону ответственности Центрального командования американских войск на Ближнем Востоке.

31 октября пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер говорил, что США отправят еще 300 военных в зону ответственности Центрального командования американской армии на Ближний Восток.

До этого сообщалось, что Израиль развернул подводный флот в Средиземном море для сдерживания Ирана и ливанской шиитской организации «Хезболла». С первого дня конфликта в Средиземном море была сосредоточена 7-я флотилия израильских подводных лодок.

Ранее в ХАМАС заявили, что Запад возвел «нерушимую стену» между собой и арабским миром.

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