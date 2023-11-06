ХАМАС прокомментировал обвинение в использовании госпиталей для прикрытия

ХАМАС призвал ООН проверить справедливость обвинений Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в том, что ХАМАС якобы использует госпитали в Газе как прикрытие. Соответствующая публикация размещена в Telegram-канале ХАМАС.

«Мы призываем Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша сформировать международный комитет для посещения больниц сектора Газа, чтобы проверить ложную версию оккупационных властей об использовании их в качестве укрытий», — говорится в заявлении ХАМАС.

В палестинской организации заявили, что Израиль обвиняет ХАМАС в прикрытии своих бойцов больницами, чтобы оправдать удары, нанесшие ущерб 100 больницам и медицинским центрам и повлекшие закрытие 16 больниц в секторе Газа.

До этого президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что командный центр палестинского движения ХАМАС, по данным израильской разведки, расположен под центральной больницей сектора Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее ультраправый министр нацбезопасности Израиля Бен-Гвир заявил, что до освобождения гражданских заложников в Газу нужно отправлять только «сотни тонн взрывчатки» и «ни грамма гуманитарной помощи».