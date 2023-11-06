Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В ДНР от обстрела ВСУ пострадал подросток

СЦКК: ВСУ обстреляли ДНР 39 раз за сутки, ранен подросток

close
100%
Alexander Ermochenko/Reuters

За последние сутки Донецкая народная республика подверглась обстрелам ВСУ 39 раз. Об этом сообщает Telegram-канал представительства ДНР в СЦКК (Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины).

По данным представительства, обстрелы привели к трагической кончине двух гражданских лиц в городе Докучаевск и повлекли ранения еще двоих человек, в том числе 13-летнего подростка в Петровском районе Донецка.

Сообщается о повреждении 27 домов в Докучаевске и Горловке и двух объектов гражданской инфраструктуры региона.

В центре заявляют, что большая часть обстрелов приводится на артиллерийский огонь, также были зафиксированы удары с беспилотников и один обстрел из ракетной системы залпового огня. Всего сообщается о 128 выпущенных по региону боеприпасах. Отмечается, что днем ранее ВСУ обстреливали регион гораздо реже — восемь раз.

До этого в СЦКК сообщили, что ВСУ открыли огонь по районам Донецка из «натовского» оружия.

Ранее в Кремле оценили риск усиления атак на инфраструктуру РФ к зиме.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий