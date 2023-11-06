В ДНР от обстрела ВСУ пострадал подросток

За последние сутки Донецкая народная республика подверглась обстрелам ВСУ 39 раз. Об этом сообщает Telegram-канал представительства ДНР в СЦКК (Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины).

По данным представительства, обстрелы привели к трагической кончине двух гражданских лиц в городе Докучаевск и повлекли ранения еще двоих человек, в том числе 13-летнего подростка в Петровском районе Донецка.

Сообщается о повреждении 27 домов в Докучаевске и Горловке и двух объектов гражданской инфраструктуры региона.

В центре заявляют, что большая часть обстрелов приводится на артиллерийский огонь, также были зафиксированы удары с беспилотников и один обстрел из ракетной системы залпового огня. Всего сообщается о 128 выпущенных по региону боеприпасах. Отмечается, что днем ранее ВСУ обстреливали регион гораздо реже — восемь раз.

До этого в СЦКК сообщили, что ВСУ открыли огонь по районам Донецка из «натовского» оружия.

Ранее в Кремле оценили риск усиления атак на инфраструктуру РФ к зиме.