В Николаевской области произошел взрыв

Звук взрыва услышали очевидцы в Николаевской области, на юге Украины, сообщает украинское издание «Зеркало недели». Точное место взрыва на текущий момент неизвестно.

Ранее были сообщения о взрыве, произошедшем в городе Херсон, который находится под контролем Киева.

Четыре новых взрыва произошли в Одессе. В промежутке с 22:55 до 23:27 по московскому времени, местный телеканал опубликовал данные о четырех новых взрывах.

Российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.