С начала эскалации конфликта в Газе потери израильской армии составили 347 человек

Безвозвратные потери Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в палестинско-израильского конфликта продолжают увеличиваться и достигли 347 военнослужащих. Об этом сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари.

По словам генерала, командование проинформировало семьи 347 солдат, которые пали в бою, защищая Израиль.

Ранее сообщалось, что Израиль тайно пытается заручиться международной поддержкой по вопросу переселения сотен тысяч жителей из сектора Газа.

До этого представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что израильские военные полностью завершили окружение города Газа, заняв позиции на побережье приморского города, но гуманитарный коридор для выезда местного населения на юг сектора пока продолжит работу.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.