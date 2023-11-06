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Россия нанесла удар по складу беспилотников боевиков в сирийской провинции Идлиб

В сирийском Идлибе российские силы нанесли удар по складу дронов боевиков

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Ghaith Alsayed/AP

В ходе операции в сирийской провинции Идлиб Воздушно-космические силы России (ВКС РФ) нанесли авиаудар по складу боевых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) террористов. Об этом заявил контр-адмирал Вадим Кулить, замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии, во время брифинга в Москве, сообщает «Интерфакс».

По его словам, «ВКС России произвели авиационный удар в районе населенного пункта Чифлик-Шогур в провинции Идлиб, поразив склад беспилотных летательных аппаратов, которые использовались боевиками для обстрела позиций сирийских правительственных войск».

Кроме того, контр-адмирал отметил, что так называемая «международная антитеррористическая коалиция» под руководством США продолжает создавать опасные ситуации в сирийском воздушном пространстве, нарушая Протоколы деконфликтации и нарушая воздушное пространство Сирии.

«За последние сутки в районе Эт-Танф было зафиксировано 10 нарушений со стороны двух истребителей F-15, трех пар истребителей F-16 и двух многоцелевых беспилотных летательных аппаратов MQ-1C «коалиции»», — сообщил Кулить.

5 ноября ВКС РФ поразили объекты незаконных вооруженных формирований в Сирии.

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