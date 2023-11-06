В Херсоне произошел взрыв

В подконтрольном Киеву Херсоне произошел взрыв. Об этом сообщает украинское издание Klymenko Time со ссылкой на местные паблики.

Взрывы последовали за объявлением воздушной тревоги около 00:09 по местному времени (совпадает с московским).

5 ноября взрывы прозвучали в городе четыре раза за сутки. Последний взрыв — около 22:40 по местному времени (совпадает с московским).

Также сообщается, что в Одессе за сутки прозвучало около 10 взрывов. Первые взрывы прозвучали после 16:30 по мск, затем в 22:06 по мск издание «Общественное» сообщил о новой серии взрывов в городе. В промежутке с 22:55 до 23:27 по московскому времени, издание опубликовало данные о четырех новых взрывах.

Согласно имеющимся данным, 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.