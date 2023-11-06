Израиль отказал Вашингтону в приостановке боевых действий

Израильские власти, в том числе премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, отказали Вашингтону в приостановке боевых действий в секторе Газа в каком-либо виде, в том числе и в формате гуманитарной паузы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на американского журналиста, лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша.

«Запросы от президента [США] Джо Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена, который недавно посетил Тель-Авив, о «паузе» в бомбардировках были с ходу отклонены премьер-министром Нетаньяху и израильским военным руководством», — пишет журналист.

Херш утверждает, что руководством Израиля режим прекращения огня и гуманитарная пауза воспринимаются равнозначно — это перерыв в бомбардировках. Он подчеркивает, что в Израиле допускают перерывы в обстрелах только для перезарядки орудий.

До этого Херш написал, что Израиль рассматривает возможность затопления тоннелей ХАМАС.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.