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Группировка «Центр» на Краснолиманском направлении нанесла удары по 120 целям

Минобороны: группировка «Центр» поразила 120 целей под Красным Лиманом

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Станислав Красильников/РИА Новости

Бойцы группировки российских войск «Центр» на Краснолиманском направлении нанесли нанесли удары по более чем сотне целей. Об этом в Telegram-канале Министерства обороны сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

По словам офицера, было нанесено огневое поражение 120 целям, в том числе, 20 артиллерийским позициям противника и двум опорным пунктам вооруженных сил Украины. Российская штурмовая и армейская авиация в районе Серебрянского лесничества нанесла удары по штурмовым группам Национальной гвардии Украины.

В районах населенных пунктов Новодружевск и Кременная Луганской народной республики средствами противовоздушной обороны били сбиты два вражеских беспилотных летательных аппарата.

Ранее сообщалось, что подразделения группировки войск «Запад» Вооруженных сил России уничтожили пункт управления беспилотниками и танк ВСУ на Купянском направлении.

Накануне стало известно, что ВС РФ отразили пять атак украинской армии за сутки на Купянском направлении.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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