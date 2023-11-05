В Херсоне четырежды за сутки произошли взрывы

В подконтрольном Киеву Херсоне в четвертый раз за сутки прогремели взрывы. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава городской администрации Роман Мрочко.

«В прибрежных районах Херсона раздаются взрывы», — написал он.

В настоящее время в подконтрольных украинским властям районах Херсонской области действует режим воздушной тревоги.

До того о взрывах в Херсоне сообщалось вечером пятого ноября. Воздушную тревогу в подконтрольных Киеву районах Херсонской области в то время не объявляли.

В то же время украинская газета «Klymenko Time» сообщала, что в украинском городе Днепр слышны звуки взрывов.

Незадолго до этого взрывы прозвучали в Харьковской области Украины. Также сообщалось о взрыве и воздушной тревоге в Одессе.

Согласно имеющимся данным, 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию России.