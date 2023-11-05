Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Херсоне четырежды за сутки произошли взрывы

В подконтрольном Киеву Херсоне четвертый раз за сутки прогремели взрывы

close
100%
Телеграм-канал »РИА Новости»

В подконтрольном Киеву Херсоне в четвертый раз за сутки прогремели взрывы. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава городской администрации Роман Мрочко.

«В прибрежных районах Херсона раздаются взрывы», — написал он.

В настоящее время в подконтрольных украинским властям районах Херсонской области действует режим воздушной тревоги.

До того о взрывах в Херсоне сообщалось вечером пятого ноября. Воздушную тревогу в подконтрольных Киеву районах Херсонской области в то время не объявляли.

В то же время украинская газета «Klymenko Time» сообщала, что в украинском городе Днепр слышны звуки взрывов.

Незадолго до этого взрывы прозвучали в Харьковской области Украины. Также сообщалось о взрыве и воздушной тревоге в Одессе.

Согласно имеющимся данным, 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию России.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий